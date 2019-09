Rui Maria Pêgo despede-se de Nova Iorque com um “até já”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:20 Facebook

Rui Maria Pêgo despediu-se, esta segunda-feira, de Nova Iorque, no Estados Unidos, onde esteve a desfrutar de uns dias de descanso com a sua amiga e apresentadora Maria Botelho Moniz. Quase uma semana depois de ter aterrado em território norte-americano, o profissional da TVI disse adeus à cidade. Apesar de ter apanhado alguns dias de chuva, o locutor não parou de se divertir. “Vejo-te em breve”, escreveu Rui Maria Pêgo, em inglês, na legenda de uma fotografia em que aparece no meio dos prédios com a mediática ponte de Brooklyn a servir como pano de fundo. View this post on […]