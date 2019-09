Rui Maria Pêgo é a nova aposta da Rádio Comercial

NTV Hoje às 10:44, atualizado às 10:52 Facebook

Após ter anunciado a sua saída da rádio Mega Hits, ao fim de seis anos, Rui Maria Pêgo junta-se agora à equipa da Rádio Comercial. O locutor chega à emissora no dia 16 de setembro para conduzir o programa das 20 às 22 horas, “Era o que faltava”, ao lado de Ana do Carmo. A novidade foi revelada, esta quinta-feira, nas redes sociais da Rádio Comercial. View this post on Instagram Rui Maria Pêgo é o novo elemento da Rádio Comercial. Estamos muito felizes! Bem-vindo, Rui! ❤️ 16 de setembro estreia "Era o que faltava"! A post shared by Rádio […]