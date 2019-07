Rui Maria Pêgo revela detalhes sobre orientação sexual

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:46 Facebook

Rui Maria Pêgo esteve no programa da TVI “Conta-me como És” no qual, em conversa com Fátima Lopes, fez várias revelações sobre a sua vida. O atual jurado do programa “A Tua Cara Não Me É Estranha” da TVI recordou alguns momentos que viveu durante a infância e o percurso profissional, sublinhado a luta pública pelos direitos LGBT. O apresentador já se assumiu publicamente homossexual e faz questão de marcar presença nas marchas. “As lutas LGBT são muito importantes porque essa luta é também a luta das mulheres, é a luta contra o racismo (…) É a luta de todos. […]