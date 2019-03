Rui Oliveira já não é bem-vindo na TVI

Margarida Fonseca e Sara Oliveira Hoje às 20:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A TVI anunciou esta terça-feira que não vai aceitar mais a presença na estação de Rui Oliveira. "Alguém que não gosta da TVI não é bem-vindo", disse, ao JN, Helena Forjaz, diretora de Comunicação da Media Capital.

Em causa as declarações de Rui Oliveira aos jornalistas, no segundo dia do Portugal Fashion, no Porto, onde esteve com o marido Manuel Luís Goucha. "Eu não posso elogiar a TVI. Os apresentadores são muito bons. Agora não se pode ter apresentadores muito bons e ter uma edição e toda a estrutura por detrás de todo o programa péssima. Os apresentadores só têm de apresentar o que lhes é posto como tema! Se a estrutura não está bem montada, logicamente os apresentadores por si só não conseguem", referiu, recordando que no tempo de Cristina Ferreira tudo corria bem, porque "estavam a colher os louros".

As palavras de Rui Oliveira foram recebidas pelo canal "com surpresa". "Teve oportunidade de fazer televisão. Começou com o "Monte do Manel" (porque lá vivia) e depois no "Você na TV". Não há nenhuma relação contratual com Rui Oliveira", salientou Helena Forjaz.

"Estive sempre a espera que o Bruno Santos [diretor geral de Antena e Programas]entrasse em contacto comigo. Até hoje", frisou Rui Oliveira, acrescentando que enviou uma mensagem quando decidiu não aparecer mais no programa e que não teve resposta. "Fui usado", afirmou ao JN.

Helena Forjaz garante que Rui Oliveira nunca esteve em nenhum projeto. "Mas foi recebido de maneira cordial. Até foi convidado especial no "Dança com estrelas". É uma surpresa", finalizou.