Rui Patrício celebra data especial do pequeno Pedro

Rui Patrício fez questão de assinalar publicamente, esta segunda-feira, o terceiro aniversário do seu filho Pedro, com uma mensagem que enterneceu os seguidores nas redes sociais. O guarda-redes do Wolverhampton utilizou o perfil de Instagram para celebrar mais um ano do seu pequeno Pedro. O internacional português deixou uma mensagem curta, mas carinhosa. “Três aninhos de Amor Puro!” escreveu o antigo capitão do Sporting. View this post on Instagram 3 aninhos de Amor Puro!👨‍👦❤️ A post shared by Rui Patricio (@rpatricio1) on Aug 12, 2019 at 10:23am PDT Na secção de comentários, rapidamente, diversas caras conhecidas do público juntaram-se para […]