Rui Patrício regressa de Turim a tempo de ver Eva nascer

O guarda-redes do Sporting Rui Patrício partilhou, esta quinta-feira à noite, no Instagram, que já é pai de uma menina. Eva nasceu às 37 semanas de geração e é o segundo filho da relação com Vera Ribeiro.

"Welcome my baby girl" ("Bem-vinda minha menina", em português), escreveu o futebolista na legenda da publicação.

Rui Patrício e a psicóloga clínica já são pais de Pedro, de 15 meses, que na primeira fotografia partilhada com o público vestia uma camisola com o número um e "P.Patricio" estampados nas costas, ao estilo do pai quando entra em campo.

Eva nasceu poucas horas após o jogador leonino ter regressado de Turim, Itália, de mais um jogo da Liga dos Campeões, com uma derrota frente à Juventus por 2-1. Antes do jogo, Vera mostrou-se equipada a rigor e com a grande barriga em destaque.

