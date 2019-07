Rui Unas assinala aniversário da mulher com mensagem carinhosa

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:39 Facebook

Rui Unas assinalou publicamente, este domingo, o 42º aniversário da mulher, Hanna Unas, com uma mensagem romântica, nas redes sociais. O humorista dedicou, no perfil do Instagram, algumas palavras carinhosas e vários elogios à aniversariante através de uma fotografia da mesma. “42 anos. Mulher completa. É minha. Parabéns, meu amor”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram 42 anos. Mulher completa. É minha. Parabéns, meu amor. . #ruiunas #love #birthday A post shared by Rui Unas (@o_unas) on Jul 28, 2019 at 1:30am PDT O casal tem dois filhos, André, de 12 anos, e Rafael, de sete. […]