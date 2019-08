Rui Unas celebra data especial do seu “príncipe” mais velho

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Rui Unas fez questão de assinalar publicamente o 13.º aniversário do seu filho mais velho, André, com uma mensagem ternurenta nas redes sociais. O ator fez uma pausa nas gravações da novela “Nazaré” (SIC), que tem estreia marcada para setembro, para ir até ao seu perfil de Instagram e publicar duas fotografias do aniversariante. “Há 13 anos que o meu coração bate neste peito. Parabéns, príncipe! Este dia é teu!” pode ler-se na legenda das imagens que decidiu partilhar. Em todas elas, André aparece na piscina. View this post on Instagram Há 13 anos que o meu coração bate neste […]