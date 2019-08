Rui Unas mergulha com lobo do mar

NTV Hoje às 15:28, atualizado às 15:53 Facebook

Rui Unas mergulhou nos mares do México a propósito do programa da SIC “À descoberta com…”, uma experiencia que partilhou nas redes sociais. O humorista utilizou, mais uma vez, o sentido de humor e, através de uma fotografia partilhada no Instagram, mostrou-se a mergulhar juntamente com um lobo do mar. “Pouca coisa distingue estes dois animais que aqui se apresentam. A graciosidade dos movimentos, a funcionalidade da camada adiposa e pilosidade hidrodinâmica… Enfim, uma lontra de boxers pretos justinhos (aka lord do mar) e um lobo do mar.”, gracejou na descrição da publicação. View this post on Instagram Pouca coisa […]