Rui Unas pondera uso de soutien para suportar “man boobs”

Rui Unas proporcionou um momento hilariante nas redes sociais, ao apontar os mamilos assimétricos e ponderar usar soutien para suportar as suas “man boobs”. O humorista utilizou, novamente, o sentido de humor e, através de uma fotografia partilhada no Instagram, mostrou-se em tronco nu questionando os fãs sobre que copa de soutien deve usar. “Vamos ignorar o facto de ter um mamilo mais descaído do que o outro”, começou por referir Rui Unas na legenda, passando para a “questão” mais importante que queria discutir com os seguidores. View this post on Instagram Vamos ignorar o facto de ter um mamilo […]