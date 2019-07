“Sabe mais de TV a dormir que muitos acordados”. Sofia Grillo sobre Manuel Luís Goucha

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:26 Facebook

Um texto de admiração. A atriz Sofia Grillo tornou pública a admiração pelo apresentador da TVI Manuel Luís Goucha, que garante “saber mais de televisão a dormir do que muitos acordados”. Manuel Luís Goucha continua na “crista da onda”. Depois de, há exatamente uma semana, ter sido muito elogiado por Filomena Cautela no programa da RTP1 “5 Para a Meia-Noite”, esta quinta-feira foi a vez de Sofia Grillo dar conta da admiração que tem pelo rosto do matutino “Você na TV!” “Este abraço é muito sincero! Conheço o Goucha há mais de 20 anos. Quando comecei, ainda muito miúda, ia […]