Sai Fernanda Serrano e regressa Leonor Poeiras às tardes da TVI

Leonor Poeiras afastou Fernanda Serrano de “A Tarde é Sua” e substitui Fátima Lopes como apresentadora do programa da tarde da TVI. As férias de Fátima Lopes começaram, esta segunda-feira, no mesmo dia em que a estação de Queluz de Baixo anunciou Leonor Poeiras como substituta nos próximos 15 dia no Instagram. “A partir de hoje, Leonor Poeiras está de volta ao ‘A Tarde é Sua’ para cobrir as merecidas férias de Fátima Lopes”, lê-se na descrição. View this post on Instagram A partir de hoje, Leonor Poeiras está de volta ao “A Tarde é Sua“, para cobrir as merecidas […]