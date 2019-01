Salvador Sobral casou com atriz francesa

JN Hoje às 18:10, atualizado às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Salvador Sobral casou-se com a atriz francesa Jenna Thiam, 29 anos, com quem já namorava há vários anos.

A cerimónia ocorreu no dia 29 de dezembro, em Lisboa, na Fábrica do Braço de Prata, ao final do dia, adiantou o site da "Impala". O cantor português fez 30 anos no dia 28 de dezembro, tendo, no dia 10 desse mês recordado o transplante de coração a que se submeteu um ano antes e agradecendo essa oportunidade.

O casamento civil foi celebrado em francês e em português, como pode ver-se num vídeo posto a circular nas redes sociais. Salvador usou um fato, sem gravata. A noiva preferiu um vestido branco, com o cabelo solto e uma coroa de flores.

Salvador ganhou o festival da Eurovisão em 2017 com a canção "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.