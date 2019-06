Salvio com J Balvin no Porto

JN Hoje às 01:17 Facebook

O jogador do Benfica Salvio esteve na noite de sexta-feira no Porto, onde assistiu ao concerto do colombiano J Balvin, uma das figuras da segunda noite do NOS Primavera Sound.

Após as celebrações do título, o argentino Salvio esteve de férias, com a família, nos Estados Unidos, mas depressa voltou a Portugal. Mas não, não foram as saudades que o trouxeram de volta, antes o som de J Balvin. O extremo é fã do reggaeton e, por isso, assistiu ao concerto, no Parque da Cidade, no Porto.

Salvio não perdeu a oportunidade para privar de perto com o músico, oferecendo-lhe uma camisola do Benfica, que ambos exibiram nas redes sociais.