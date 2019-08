Sam Smith mostra nova tatuagem aos seguidores

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:56 Facebook

Sam Smith fez uma nova tatuagem no braço. O cantor utilizou as redes sociais para mostrar o desenho aos seus seguidores. O intérprete de músicas como “I’m Not The Only One”, “Too Good At Goodbyes” e “Dancing With a Stranger” recorreu ao perfil de Instagram para exibir o novo desenho que tem marcado na pele. Como se pode ver pela fotografia publicada, esta sexta-feira, o artista tatuou James Dean e Marlon Brando a darem um beijo. Esta tatuagem é um tributo de Sam Smith à comunidade LGBT. View this post on Instagram I had the absolute pleasure of sharing some […]