Samantha Fox em Portugal no palco ao lado de Toy

A cantora britânica Samantha Fox, sex symbol dos anos 80, vai participar no concerto especial de encerramento da Feira Nacional da Agricultura, a 15 de junho, em Santarém.

O convite para Samantha Fox, de 53 anos, vir a Portugal foi feito pelo músico português David Antunes que há muito tinha confessado gostar de ter a artista num espetáculo da sua Midnight Band.

"Vai ser um concerto épico, porque vamos também ter o Toy em palco, como convidado. Tem tudo para ser, quase de certeza, o nosso melhor espetáculo de sempre, uma noite para ficar na história", revelou o anfitrião.

Segundo David Antunes, "a ideia surgiu num almoço com amigos, em que começámos a pensar se seria possível trazer cá grandes estrelas internacionais, nomes que todos identificássemos, com que nós crescemos a ouvir. E a Samantha Fox foi a primeira que nos veio à cabeça".

Mas, "ela também esteve a ver o nosso trabalho, para perceber se somos de confiança. Gostou muito do que viu e identificou-se com a nossa história, a história da nossa família, com o que fazemos. Acabou por aceitar a dizer que nós temos uma «great vibe»", contou o cantor ao site Rede Regional".

Samantha Fox vai participar no concerto especial de encerramento do evento, a 15 de junho, no CNEMA. Os bilhetes ainda não foram colocados à venda.