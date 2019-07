Sara Barradas e José Raposo terminam fim de semana com passeio em família

NTV Hoje às 10:32, atualizado às 10:36 Facebook

Sara Barradas e o marido, José Raposo, despediram-se do fim de semana com um passeio em família por Sintra. Os dois atores brincaram com a filha, Lua, e provaram alguma doçaria local. O casal aproveitou ao máximo o tempo livre que tiveram, este domingo, para ir até a uma vila em Sintra e conhecer a oferta turística. Ao longo do caminho, José Raposo esteve encarregue de empurrar o carrinho da bebé. A intérprete fez questão de dividir alguns dos momentos de descontração no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. Nas fotografias, é possível ver-se que os três se divertiram com […]