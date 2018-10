Sara Barradas e José Raposo vão ser pais

Ontem às 23:59 Facebook

Os atores José Raposo e Sara Barradas, casados há sete anos, vão ser pais.



A atriz, de 27 anos, espera o primeiro filho. A novidade foi anunciada pela própria no Instagram, onde Sara publicou uma fotografia em que os três gatos do casal surgem a olhar para um livro intitulado "A Minha Gravidez - Diário", com uma ecografia ao lado. "Pensamento do dia: Será que a mamã nos vai dar mais um maninho...? Ou será um humaninho?", escreveu a atriz na legenda que acompanha a imagem, que José Raposo também decidiu postar na rede social.

Sara e José casaram há sete anos. O ator tem dois filhos, de 26 e 32 anos, fruto do casamento com a também atriz Maria João Abreu, e dois netos.