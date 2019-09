Sara Barradas faz declaração de amor a José Raposo

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 11:05 Facebook

Sara Barradas enterneceu os fãs ao declarar-se ao marido, José Raposo, nas redes sociais. A atriz partilhou uma fotografia cúmplice ao lado de José Raposo no perfil de Instagram, sábado, na qual deixou um excerto do “Soneto do Amor Total”, de Vinícius de Moraes. “Amo-te tanto, meu amor… não cante/ O humano coração com mais verdade…/ Amo-te como amigo e como amante/ Numa sempre diversa realidade”, lê-se na descrição da publicação. View this post on Instagram Soneto do Amor Total "Amo-te tanto, meu amor… não cante O humano coração com mais verdade… Amo-te como amigo e como amante Numa sempre […]