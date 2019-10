Sara Barradas mostra confusão lá de casa em dia de festa

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Barradas abriu as portas de sua casa e partilhou com os seguidores a confusão que foi o dia de aniversário da sua filha, Lua. A atriz recorreu ao seu perfil de Instagram para publicamente assinalar o dia em que a sua bebé celebra seis meses. Para ilustrar o seu testemunho, a intérprete escolheu uma foto de Lua e dos gatos. “Tentei tirar uma fotografia perfeitinha para assinalar os 6 meses da Lua. Entre várias, gostei desta. Gosto da imperfeição (perfeita) que há nela. Gosto da confusão que há nela. Gosto do amor que há nela. Gosto que esteja tudo […]