Sara Carbonero apoia crianças diagnosticadas com cancro

A propósito de um novo projeto solidário, Sara Carbonero conheceu duas crianças que, tal como ela, foram diagnosticadas com cancro. Após ter-lhe sido diagnosticado um cancro nos ovários, a jornalista desenhou alguns bonecos, em homenagem às crianças com cancro, cujos lucros financiam investigações e projetos em hospitais. “Depois de vários anos a colaborar com a Fundação Juegaterapia, hoje o Baby Pelones JT que desenhei para eles, inspirado nos brinquedos favoritos dos meus filhos, está à venda”, anunciou a mulher do guarda-redes do FC Porto Iker Casillas no Instagram. View this post on Instagram Muy feliz por poder compartir por fin […]