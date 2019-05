Sara Carbonero operada a tumor maligno dos ovários

Sara Oliveira Hoje às 19:59 Facebook

A jornalista e apresentadora Sara Carbonero, mulher do guarda-redes do F.C. Porto Iker Casillas, anunciou, esta terça-feira, que foi operada a um tumor maligno nos ovários.

Com Iker Casillas a recuperar de um enfarte, Sara revela mais uma batalha pela saúde na família. Segundo explica num post do Instagram, o tumor foi descoberto, durante um exame de rotina. A jornalista revelou também que já foi operada e diz-se confiante nos tratamentos.

"Quando ainda não tínhamos recuperado de um susto, a vida voltou a surpreender-nos. Desta fez, tocou-me a mim aquela palavra de 6 letras que ainda me custa escrever." Há alguns dias num exame, os médicos viram-me um tumor maligno do ovário e eu já fui operada", começou por partilhar Sara Carbonero, de 35 anos.

Ainda a lidar com a recuperação de Casillas, que a 1 de maio sofre um enfarte, a jornalista espanhola garante "tudo correu muito bem", pois foi diagnosticado a tempo. No entanto, "ainda restam alguns meses de luta enquanto continuo o tratamento correspondente", acrescentou.

"Estou tranquila e com a confiança de que tudo vai correr bem. Eu sei que o caminho vai ser duro, mas também que terá um final feliz", confessou Sara Carbonero, sublinhando que conta com o apoio da família, dos amigos e de "uma grande equipa médica".

A mulher do guarda-redes do F.C. Porto termina pedindo aos "colegas jornalistas o respeito e a compreensão" com que sempre foi tratada, "especialmente nestes momentos tão difíceis e delicados".

Sara partilha a luta que agora trava um dia depois de ter celebrado o 38.° Aniversário de Casillas, aparentemente no Porto onde o casal ainda continua com os filhos, Martin e Lucas. O jogador bem que reconheceu que "não tem sido um grande aniversário", mas mesmo assim teve de "posar e mostrar" uma cara alegre.