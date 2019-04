Sara Carbonero assume vontade de adotar

Sara Oliveira Hoje às 18:19 Facebook

Mais recatada nas rotinas que atualmente leva pelo Porto, Sara Carbonero não se coíbe de abrir o coração sempre que é abordada pela imprensa espanhola em eventos em que participa em Madrid.

Foi o que aconteceu recentemente, na apresentação da própria coleção de óculos de sol. Entrevistada pelo jornal "El Mundo", a mulher do guarda-redes do Futebol Clube do Porto Iker Casillas falou dos seus negócios, negando que a empresa "Slow Love" esteja a passar por dificuldades, até porque vêm aí novidades. A família foi também tema de conversa.

Sem filtros, a também jornalista voltou a assumir a vontade de ter mais um filho, um desejo partilhado com Iker, mas agora está "muito ocupada" para o concretizar, pois voltou a trabalhar em televisão, com um programa de entrevistas no "Deportes Quatro", em Madrid, do grupo Mediaset, tendo outros projetos em mãos. Entre eles, um livro de contos infantis que deverá estar concluído ainda este ano.

Processos complicados

Apesar de o trabalho atrasar o relógio biológico, Sara, de 35 anos, quer mesmo aumentar a prole e adotar é hipótese a considerar. "Quando viajei com a Unicef [num grupo de voluntários, a Dakar, no Senegal], informei-me, mas são processos muito complicados. Nós já conversamos sobre isso em casa", confidenciou, reforçando a possibilidade.

Sara Carbonero e Iker Casillas são pais de Lucas, de dois anos, e de Martín, de cinco, e revezam-se nos cuidados para com eles.

E é com "muita responsabilidade em casa" que conciliam a vida pessoal e profissional, para já com base na cidade do Porto e na casa da Foz com vista para o mar.