Sara Carbonero contente por voltar ao jornalismo

Após quase quatro anos afastada da televisão, mulher de Iker Casillas faz programa de entrevistas no canal Cuatro, da Mediaset, em Madrid.

Em 2015, Sara Carbonero decidiu fazer uma pausa na sua carreira, depois do marido, Iker Cassillas, ter assinado pelo Futebol Clube do Porto. Porém, a jornalista está de regresso à televisão e estreou-se a segunda-feira no programa "Deportes Cuatro", apresentado por Manu Carreño e Kiko Narváez.

Sara Carbonero irá conduzir um segmento semanal onde vai entrevistar alguns dos nomes mais importantes do mundo do desporto. Esta segunda-feira esteve à conversa com Javier Fernández, bicampeão do mundo, sete vezes campeão da Europa e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang 2018, em patinagem artística.

"Estou muito contente por voltar a fazer parte da equipa de "Deportes Cuatro" e recuperar uma secção que já tive a sorte de fazer no ano de 2011. Vamos procurar histórias emotivas e de superação pessoal além de entrevistas atuais com atletas de elite", disse ao jornal espanhol "El País".

A primeira emissão de Carbonero decorreu de forma tranquila e a cumplicidade entre os três foi notória. No programa houve também espaço para brincadeiras, como quando Manu Carreño perguntou a Sara se ainda se lembrava do caminho para o estúdio ou se foi preciso recorrer ao GPS. A jornalista, que respondeu ter ido de avião, aproveitou para deixar um recado: "Tenho intenção de que aqui exista muita presença feminina e muito desporto feminino".

Sara Carbonero partilhou nas redes sociais imagens e vídeos da entrevista. Numa das fotas, surge a patinar com Javier Fernández. "Quando ouves Javier Fernandez a falar esqueces-te que ele tem apenas 27 anos, um palmarés ao alcance de muito poucos e uma vida inteira marcada pelo sacrifício, a saudade, a constância e a superação pessoal", escreveu Sara Carbonero.