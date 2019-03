Sara Carbonero criticada pela primeira foto de biquíni do ano

Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A poucos dias do início da primavera, e numa altura em que o sol espreita, Sara Carbonero publicou a primeira foto em biquíni do ano. No entanto, há quem não tenha gostado da imagem e criticou a mulher de Casillas nas redes sociais.

A imagem, que foi publicada no Instagram da comunicadora na passada quinta-feira, é simples. Sara, que esteve na República Dominicana, aparece de biquíni, com os olhos postos na câmara, a segurar um coco. "Modo Caraíbas", escreveu na legenda.

O que seria mais uma simples fotografia na sua página, que conta com mais de dois milhões de seguidores, deu que falar devido aos comentários menos positivos. "Não estás muito favorecida", escreveu uma das seguidores. "A maquilhagem que tens nos olhos não te favorece", atirou outra.

A fotografia, que alcançou mais de 61 mil gostos, também recebeu comentários positivos. "Estás muito bonita. Não dês importância aos comentários negativos", disse um outro internauta.