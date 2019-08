Sara Carbonero desabafa sobre luta contra o cancro

NTV Hoje às 10:41, atualizado às 10:57 Facebook

Sara Carbonero recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre a vida, após ter-lhe sido diagnosticado cancro nos ovários. Depois de Iker Casillas ter sofrido um enfarte do miocárdio, a jornalista espanhola, de 33 anos, foi submetida a uma cirurgia e a tratamentos devido à doença. No entanto, mostra-se positiva e confiante durante esta fase menos boa. Através de uma publicação no Instagram, Sara Carbonero desabafou com os fãs e revelou como tem vivido este verão de forma bastante distinta, sem espaço para as tradicionais férias em família, nem o regresso às respetivas terras natais, contudo tem aproveitado esta […]