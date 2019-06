Sara Carbonero e Iker Casillas recuperam na terra natal do guarda-redes

Sara Oliveira Hoje às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao fim de um mês terrível, casal voltou à terra natal do guarda-redes para participar numa festa medieval. Na companhia de amigos, Iker Casillas e Sara Carbonero recuperaram os sorrisos, antes de as rotinas levarem de novo ao hospital.

Um mês depois de ter sofrido um enfarte agudo de miocárdio e depois de a mulher ter sido operada a um tumor maligno nos ovários, Iker Casillas voltou a Navalacruz, de onde é natural, onde foi recebido com especial carinho.

Sempre com Sara Carbonero e os filhos, Lucas, de 3 anos, e Martín, de 5, por perto, o guarda-redes do F.C.Porto reencontrou amigos e participou ativamente nas festas medievais que costumam acontecer, por esta altura, na localidade de Ávila onde nasceu. Juntaram-se-lhes os amigos Isabel Jiménez e Álex Cruz, com o filho bebé, Hugo.

Bastante sorridente, Casillas conviveu com vizinhos e velhos conhecidos e até foi nomeado "cavaleiro de Navalacruz e defensor do vale do Vicio", como se pode ver em algumas imagens partilhadas nas redes sociais.

Numa altura em que o futuro profissional é uma incógnita, Iker parece desfrutar da vida com "tranquilidade", até porque terá que acompanhar Sara nos tratamentos contra o cancro que se avizinham.

Apesar de saber que não é um caminho fácil, a jornalista tem-se revelado otimista e determinada em seguir a vida com normalidade. Anteontem, o filho mais novo fez anos e, no Instagram, ela dedicou-se um texto que enterneceu os seguidores.

Antes de voltar a Madrid para se se entregar a mais cuidados médicos, ainda em Navalacruz, Sara divertiu-se a ouvir a banda "Chaito y Palosanto", elegendo uma das suas músicas, "A tua manera", como banda sonora do retemperador fim de semana.