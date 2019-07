Sara Carbonero nomeada embaixadora da UNICEF

NTV Hoje às 16:35, atualizado às 17:01 Facebook

Sara Carbonero foi nomeada embaixadora do comité espanhol da Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. A mulher do guarda-redes espanhol do FC Porto Iker Casillas foi premiada pela organização graças ao trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo da sua vida com crianças mais carenciadas. “É uma honra e uma responsabilidade enorme transformar-me numa embaixadora da UNICEF. Estou muito emocionada e feliz por poder continuar a defender ativamente os direitos das crianças”, garantiu a jornalista. “Fui testemunha de como a ajuda chega e transforma a vida dos miúdos. Quando visitei o Senegal, em 2017, pude estar […]