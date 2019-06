Sara Carbonero: Parabéns ao "amor da mãe"

JN Hoje às 19:16 Facebook

Filho Lucas fez três anos e jornalista assinalou data, com texto emocionado, nas redes sociais.

Lucas, o filho mais novo de Sara Carbonero e do jogador Iker Casillas, fez este domingo três anos. O "amor da mãe" teve os parabéns num texto emocionado que a jornalista partilhou no Instagram. Sara e Iker, que têm outro filho, Martin, de cinco anos, estão a passar por tempos difíceis. Ela enfrenta um cancro nos ovários - já fez uma cirurgia -, ele teve um enfarte do miocárdio.

"Chegaste para revolucionar tudo da maneira mais doce que podia imaginar. Não foste o primeiro filho, neto ou sobrinho, mas sem dúvida que contigo temos vivido um montão de "primeiras vezes"", escreveu Sara, acrescentando: "Quem te conhece sabe que és o "amor da mãe", que tens o dom de alegrar corações e que é impossível não nos partirmos a rir com as tuas aventuras".

E rematou: "Como disse o teu querido Homem-Aranha": "Ser um super-herói é mais que enfrentar tipos de mal, às vezes há que enfrentar a realidade". [...) É o teu aniversário, mas tu foste, és e serás sempre o melhor presente que chegou à nossa família".