Sara Carbonero regressa à televisão já na segunda-feira

Sara Carbonero está de volta ao trabalho, depois de ter pedido licença sem vencimento para acompanhar o marido, Iker Casillas, no Porto. Jornalista estreia-se segunda-feira, 18 de fevereiro, com uma rubrica de entrevistas no programa "Deportes Cuatro", em Espanha.



"Estou muito contente por integrar a nova equipa da Deportes Cuatro e recuperar uma secção que já fiz no ano de 2011. Vamos atrás de histórias emotivas e de superação pessoal além de entrevistas de atualidade com desportistas de elite", anunciou Sara Carbonero.



Sara está entusiasmada por regressar à televisão, três anos e meio de pausa para se dedicar à nova vida em Portugal, depois da transferência do marido, o guarda-redes Iker Casillas, para o F.C.Porto.



No primeiro programa, a jornalista receberá um dos atletas espanhóis mais galardoados de sempre: Javier Fernández, bicampeão do mundo, sete vezes consecutivas campeão da Europa e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 em patinagem artística sobre o gelo.



No dia da estreia, Carbonero estará ainda como convidada no "Cuatro al Día", também no canal Cuatro. À jornalista Carme Chaparro, revelará pormenores do seu novo desafio.



Mãe de Martín, de cinco anos, e de Lucas, de três, Sara Carbonero, de 35 anos, volta a rotinas antigas, embora ainda a meio termo, pois é na Invicta que continua focada, embora mantendo também os compromissos que tem na área da moda e da publicidade.