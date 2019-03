Sara Carreira: "Sinto o peso do meu apelido em cada passo que dou"

Margarida Fonseca Hoje às 12:54 Facebook

Primeiro single de Sara Carreira, a mais nova do clã de cantores, é teste e responsabilidade.

Lançou o primeiro single depois de dois anos a prepará-lo. "Vou ficar" é um trabalho de sua autoria e de Nuno Ribeiro. Revela que se trata de um "tema muito especial". Diz que foi através dele que conseguiu expressar o que sentia e que aproveitou para fazer um trocadilho: "Vim... para ficar". Não pensa ainda em álbuns. Cautelosa, quer ir descobrindo quem é, enquanto artista, com os singles que for lançando. Porém, já pensa no seu primeiro tour, que será para o ano. Eis Sara Carreira, a mais nova do clã de cantores.

"Vou ficar" é uma música que fala de um amor complicado. O amor pode ser complicado para uma mulher com 19 anos?