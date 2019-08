Sara Carreira vai dar voz a Branca de Neve em filme de animação

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:48 Facebook

Sara Carreira vai dar voz à personagem de Branca de Neve no filme “Os Sete Anões e os Sapatos Mágicos”, que tem estreia marcada nos cinemas para 12 de setembro. A filha do cantor Tony Carreira será Branca de Neve nesta que é a sua estreia a fazer dobragens. A intérprete não podia estar mais contente com o desafio lançado pela distribuidora NOS. “Estou tão feliz por vos anunciar que aceitei o convite para fazer parte deste projeto tão especial que passa uma mensagem muito bonita e importante”, afirmou no perfil de Instagram. View this post on Instagram Estou tão […]