Sara Matos e Pedro Teixeira mostram paixão no Algarve

Casal de atores tem uma relação há cerca de cinco anos. Sábado, estiveram juntos e apaixonados numa festa, entre amigos, em Almancil.

"Muito apaixonados", foi assim que Sara Matos e Pedro Teixeira passaram o fim de semana em Almancil, no Algarve. Assim garantiu quem os viu na Quinta do Lago onde, sábado, marcaram presença no aniversário de um amigo do Porto, Francisco Antunes, no restaurante 2 Passos.

Uma festa que juntou outras caras conhecidas, entre elas a jornalista da TVI Ana Sofia Cardoso.

O casal de atores continua a não partilhar imagens a dois e o facto de, muitas vezes, as agendas profissionais (até porque ela trabalha na SIC e ele na TVI), se desencontrarem, fez soar rumores de que a relação estaria em crise.

"Aparências iludem"

Ainda por cima, há uma semana Sara Matos estava longe de Lisboa no dia em que Maria, a filha que Pedro Teixeira tem com Cláudia Vieira, fez a primeira comunhão. Esta foi uma prova que "as aparências iludem", pois o romance continua, mesmo sem exibições públicas ou nas redes sociais.

O relacionamento de Sara Matos e de Pedro Teixeira dura há cerca de cinco anos, tendo começado pouco depois dele se ter separado de Cláudia Vieira, após anos de união de facto.

Os fãs viram esse namoro como uma traição, mas a verdade é que a relação pegou. Porém, o também apresentador já confessou que casar não está nos planos.