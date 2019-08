Sara Matos, Pedro Teixeira e filha desfrutam de férias no Algarve

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:57 Facebook

Sara Matos e Pedro Teixeira escaparam-se até ao Monte Santo, no Algarve, para desfrutar de uns dias na companhia da filha do ator, Maria. O casal tem partilhado alguns momentos nas redes sociais. Depois de terem estado no Alentejo, os dois atores continuam a viver as primeiras férias desde que o profissional da TVI voltou do Brasil, onde esteve a tirar o diploma de chefe na escola Le Cordon Bleu. Agora, foram até terras algarvias. View this post on Instagram A foto na golden hour, com a banda sonora do rei leão e o @pedroteixeiraoficial a ser bailarina aquática . […]