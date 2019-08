Sara Matos prova as técnicas do chef Pedro Teixeira

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Matos provou pela primeira vez as técnicas de culinária que Pedro Teixeira esteve a aprender na escola Le Cordon Bleu, no Rio de Janeiro, Brasil. A atriz da SIC teve direito a uma refeição preparada por um dos chefes mais recentes daquela que é considerada a melhor escola de cozinha do mundo: o ator, apresentador e companheiro. “Vamos lá ao primeiro jantar!” escreveu a intérprete, entusiasmada, no vídeo que partilhou no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram. Nas imagens, o seu namorado aparece a cortar tomate.