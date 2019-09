Sara Norte recorda como foi trabalhar com o pai em “Golpe de Sorte”

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:48 Facebook

Sara Norte recordou, esta sexta-feira, o momento em que contracenou com o seu pai, o ator Vítor Norte, na série da SIC “Golpe de Sorte”. Depois de assistir ao episódio que contém a primeira cena que contracenou diretamente com o seu progenitor, a atriz da SIC contou, no perfil de Instagram, como correram as gravações daquele momento tão importante. “Estava muito ansiosa porque era um sonho meu desde pequenina contracenar com o meu pai, só os dois, olhos no olhos e finalmente consegui concretizá-lo”, começou por lebrar Sara Norte. https://www.instagram.com/p/B2nbWn1hNOF/ Quando o realizador disse “corta” os dois deram um abraço […]