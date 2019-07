Sara Norte recorda mãe com homenagem nas redes sociais

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 11:14 Facebook

Sara Norte recordou o sétimo aniversário da morte de Carla Lupi com saudade, através de uma homenagem nas redes sociais. Em julho de 2012, há precisamente sete anos, a mãe da atriz morreu devido a um cancro nos pulmões, aos 46 anos. Como tal, Sara Norte decidiu homenageá-la ao partilhar uma fotografia de Carla na conta de Instagram, juntamente com algumas palavras de saudade e carinho. “Sete anos sem ti… Tenho tantas saudades mamã”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Sete anos sem ti…tenho tantas saudades mamã ❤️ A post shared by Sara Norte (@sara_norte85) on […]