Sara Norte recorda mãe em dia de aniversário

Sara Norte recordou publicamente a mãe, Carla Lupi, no dia em que estava completaria 54 anos. A atriz deixou uma mensagem emotiva no perfil da rede social Instagram, na qual recordou como celebrava o dia de aniversário da sua progenitora antes da morte da mesma. “Hoje a minha mãe faria 54 anos… Neste dia recordo-me sempre das grandes festas de aniversário que organizava, dos bolos extravagantes que encomendava e de como gostava de fazer anos”, lembrou. View this post on Instagram Hoje a minha mãe faria 54 anos…neste dia recordo-me sempre das grandes festas de aniversário que organizava,dos bolos extravagantes […]