Sara Norte revela que o casamento está para breve

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Norte confessou n’ “O Programa da Cristina” (SIC) que está a viver um dos melhores momentos da sua vida e falou abertamente sobre a relação amorosa. Em conversa com Cláudio Ramos, a atriz abordou vários assuntos entre eles a relação com Vasco Cruz. Sara Norte, de 34 anos, revelou que o casamento está para breve assim como o desejo de aumentar a família porém, atualmente, está focada em consolidar a carreira. “O casamento é este ano ou no próximo”, contou Sara. “O bebé daqui a um aninho”, completou a atriz, que integra o elenco de “Golpe de Sorte”, a […]