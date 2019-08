Sara Prata mostra-se orgulhosa de Sérgio Praia em filme “Variações”

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:41 Facebook

Sara Prata mostrou-se orgulhosa de Sérgio Praia após marcar presença na ante-estreia do filme “Variações”, em Amares, Braga. A atriz partilhou uma fotografia ao lado do protagonista do filme biográfico na conta de Instagram, na qual deixou uma mensagem carinhosa ao ator. “Acho que esta foto diz-te tudo. Tenho o maior orgulho em ti!!! Não percam o filme ‘VARIAÇÕES’, de João Maia, uma enorme partilha da vida de António Variações”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Acho que esta foto diz-te tudo @sergiopraia_ ♥️ TENHO O MAIOR ORGULHO EM TI !!! Não percam o filme “VARIAÇÕES” de João […]