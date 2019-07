Sara Prata rendida a um amor secreto

Sara Oliveira Hoje às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Bem-disposta e sempre disponível para quem dela se aproxima, Sara Prata voltou ao Porto no passado fim de semana. No Parque da Cidade, a atriz sentiu "o afeto do público" e conversou com o JN sobre trabalho e também sobre o lado pessoal.

Embora discreta, já não esconde que vive uma nova paixão. "É verdade! Tenho namorado", afirmou. O eleito chama-se João e não é figura pública, por isso a artista não entrou em grandes pormenores. "A seu tempo acabo sempre por falar e guardar grande parte para mim, porque esse é o fascínio das coisas. Não temos de falar e contar tudo, graças a Deus ainda posso guardar algumas coisas para mim. Mas, sim, estou apaixonada e muito tranquila", acrescentou.

O romance dura já há algum tempo e o casal até já partilhou férias, mas agora é na novela da TVI "A prisioneira" que Sara Prata, de 34 anos, está focada. Na ficção, dá vida a "Leonor Teixeira". "Está a correr bem e é mais um projeto na TVI onde tenho tido a sorte de ir fazendo personagens muito diferentes umas das outras e isso é o que me faz ser apaixonada pela minha profissão. A Leonor é mais uma, vive com uma série de problemas, entre o irmão e o amor da vida dela, é uma novela com muita coisa a acontecer", avaliou, nitidamente satisfeita com o desafio.

As gravações deverão durar até "outubro, novembro", ocupando o tempo de Sara que, depois de "Jogo duplo" [a anterior novela], fez uma pausa para fazer coisas em causa própria, inclusivamente viajar, como tanto aprecia.