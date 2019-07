Sara Sampaio afirma que apresentador norte-americano tem cabeça de ovo

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Sara Sampaio esteve presente no programa “Celebrity Family Feud”, conduzido por Steve Harvey, e partilhou, nas redes sociais, um dos divertidos momentos que protagonizou. O anjo português da Vitoria’s Secret recordou uma parte da sua passagem no mediático concurso televisivo ao partilhar no Instagram um vídeo em que responde a uma das perguntas feitas pelo apresentador durante o jogo. Quando surgiu a pergunta “o tamanho e a forma da cabeça do Steve Harvey é como um perfeito… o quê”, Sara Sampaio respondeu rapidamente, entre muitas gargalhadas: “Um ovo”. View this post on Instagram Sorry (not sorry) @iamsteveharveytv 😂😂 I cant […]