Sara Sampaio arrasa companhia área: "Fizeram-me perder um trabalho"

Há muito que atingiu um estatuto de estrela internacional, mas a verdade é que nem Sara Sampaio escapa a contratempos. Desta vez, nem com "asas", a top model portuguesa conseguiu contrariar o atraso de mais de seis horas do voo que a levaria até Los Angeles, falhando assim o trabalho agendado naquela cidade.

Desgastada e nitidamente revoltada, Sara, de 27 anos, partilhou a revolta nas histórias do Instagram, garantindo que somando todo o tempo, entre mudanças de terminal e adiamento dos horários, foram "mais de 15 horas" no aeroporto. "A Delta é a pior companhia aérea de sempre. Fizeram-me perder um trabalho em LA. Nunca mais voo com eles. O mais merdoso atendimento ao cliente que encontrei", escreveu, desculpando-se mais tarde pelo "discurso inflamado".

Curiosamente, a 30 de julho, Sara Sampaio também já se tinha queixado de um "atraso de 5 horas" por parte da mesma empresa, provando que os constrangimentos aéreos não acontecem só em Portugal. Aliás, até esteve cá recentemente para promover o filme "Carga" e não se queixou.