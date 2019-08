Sara Sampaio defende a Victoria's Secret

Hoje às 23:39 Facebook

Os ventos não correm de feição para a marca norte-americana de lingerie Victoria"s Secret. A par da desvalorização de 41% na bolsa, por quebra nas vendas, foi acusada de ser preconceituosa e de acolher episódios de assédio a modelos. Como se não bastasse, a organização "The Model Alliance" dirigiu-lhe uma carta aberta a pedir que proteja as suas beldades de condutas impróprias, apoiando o movimento "Time"s up".

"A Victoria"s Secret tem a oportunidade de ser líder, usar o seu poder e influência para trazer as mudanças que são urgentemente necessárias na nossa indústria. Se a marca tomar uma posição contra esses abusos e se comprometer com mudanças significativas ao juntar-se ao programa Respect, ajudaria muito a traçar um novo caminho", lê-se na carta.

Entre algumas beldades que reagiram, Sara Sampaio saiu em defesa da empresa que representa, questionando: "como é que a VS, ou qualquer outra empresa, pode proteger modelos que não trabalham para eles?". "Eles já estão a demitir fotógrafos que as suas modelos reclamam. Se querem realmente proteger as modelos contra o assédio sexual, vão atrás de agentes e agências! Porque são os principais motivos pelos quais as modelos são assediadas!!!", atirou a portuguesa, sem meias palavras.