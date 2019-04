Sara Sampaio: "Gosto mais do meu corpo agora"

Hoje às 10:24 Facebook

A modelo internacional Sara Sampaio esteve, no sábado, no Porto e partilhou um vídeo onde é vista em grande ação física num dos ginásios da cidade.

Aliás, a portuense não esconde que tem dado mais atenção ao seu corpo, mostrando-se mais musculada. "Gosto mais do meu corpo agora, mesmo que isso possa implicar perder alguns trabalhos", disse Sara Sampaio, num direto com seguidores no Instastories.

O "anjo" da Victoria"s Secret não perde, porém, oportunidades de associar a sua imagem à marca, revelando-se em lingerie ou em fatos de banho. Também é um dos rostos do perfume "Sì Passione", de Giorgio Armani. O facto de não ter desfilado, este ano, em semanas de moda internacionais criou rumores sobre a possibilidade de Sara Sampaio estar afastada da moda. Houve ainda quem considerasse que, ao falar de dificuldades no mundo da moda, a portuense assumia, como situação atual, que "há diretores de casting"s" que se não gostarem do modelo "não há nada a fazer".

Todavia, fonte próxima de Sara, garantiu ao JN que ela esteve presente em desfiles em Paris e em Itália,"sempre na primeira fila. "A Sara já não faz castings. A sua dedicação atual é a fotografia e a promoção das suas marcas", acrescentou.

Depois de participar no filme "Carga", de Bruno Gascon, que aborda o tráfico humano, Sara já disse que está focada em aprender mais "representação", o que significa que ser atriz continua a ser outra das metas da modelo.