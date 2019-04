Sara Sampaio pronta para o Coachella

Sara Oliveira Hoje às 22:01 Facebook

Sara Sampaio mantém-se fiel ao Festival Coachella que, este fim de semana e no próximo, atrai muitas celebridades a Indio, na Califórnia

Nas horas que antecedem os concertos, Sara Sampaio aproveita para mergulhos e banhos de sol, não poupando na sensualidade. De biquíni, ontem, a modelo mostrou-se no Instagram, somando muitos elogios entre os seguidores.

Recorde-se que foi no evento que, há três anos, apareceu pela primeira vez em público com o namorado, Oliver Ripley, como o JN revelou em primeira mão.

A par do empresário britânico, o "anjo" da Victoria"s Secret conta, mais uma vez, com a companhia de uma das melhores amigas, a também portuense Natacha Padrão Ribeiro, que viajou de propósito até aos Estados Unidos. Ariana Grande, Diplo, BlackPink, Mon Laferte e Zedd são algumas das atrações a destacar este ano no que respeita a performances artísticas. Mas para além do cartaz musical, há tendências que antecipam muitos dos visuais que vão marcar o verão.