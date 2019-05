Sara Sampaio: Sem medo de arriscar na "red carpet"

Sara Oliveira Hoje às 18:16 Facebook

Top model portuguesa deslumbrou na festa do cinema em Cannes com visual arrojado.

Segura e sem medo. Foi assim que, esta quinta-feira, Sara Sampaio foi entregue na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes. Dias depois de ter assumido, nas redes sociais, estar a passar por uma nova crise de tricotilomania devido a estar ansiosa, a top model portuguesa arrasou perante os fotógrafos.

Para a antestreia do filme "Rocketman", Sara, de 27 anos, tem um visual arrojado assinado pelo designer libanês Rami Kadi, composto por um conjunto de fatos de calça e casaco com cauda, ​​decorado com baguetes de cristais Swarosvki. O cabelo apanhado realçou a beleza do seu rosto. Um rematar, um anjo da Victoria's Secret usou joias Boucheron.