Sara Sampaio usa vestido com transparências em Paris

Sara Sampaio deu nas vistas com um vestido clássico, com rendas e transparências no Paris Couture Week, em França. A modelo portuguesa esteve presente na evento de moda na capital francesa, após ser convidada pelo estilista Jean Paul Gaultier para assistir ao desfile dedicado aos anos 90, que aconteceu esta quarta-feira. Para registar o momento, Sara Sampaio publicou, no perfil de Instagram, diversas fotografias do seu “outfit” clássico mas arrojado, que decidiu utilizar no Paris Couture Week. View this post on Instagram Thank you @jpgaultierofficial for having me watch your couture show yesterday. What a beautiful 90’s throwback, the music […]