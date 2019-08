Scarlett Johansson é a atriz mais bem paga em Hollywood

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:55 Facebook

Scarlett Johansson ocupa, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do pódio da atriz mais bem paga de Hollywood, de acordo com o último ranking da revista “Forbes”. A “Forbes” realizou uma lista de dez atrizes com os maiores lucros desde junho de 2018 a junho de 2019. No topo do ranking encontra-se Scarlett Johansson. A estrela do filme “Vingadores: Endgame” recebeu aproximadamente 50 milhões de euros, seguida por Sofia Vergara, com cerca de 40 milhões de euros e, em terceiro, Reese Witherspoon, com 31 milhões de euros. As atrizes Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Kaley Cuoco, Elisabeth Moss, Margot Robbie, […]