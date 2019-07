“Sê honesto”. Jessica Athayde responde à revelação de Diogo Amaral, que consumiu drogas

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 17:16 Facebook

Apoio desde a primeira hora. Jessica Athayde reagiu, na manhã desta quinta-feira, à revelação do namorado, Diogo Amaral, de que tinha consumido drogas. A atriz elogiou o pai do filho pela “honestidade”. Assim que Diogo Amaral terminou a participação em “O Programa da Cristina” (SIC), no qual assumiu, pela primeira vez, que consumiu drogas, a namorada, Jessica Athayde, veio a público defender o ator e, ao mesmo tempo, elogiá-lo pela sua “honestidade”. Segundo confessou a Cristina Ferreira, o intérprete que dá vida ao padre da série da SIC “Golpe de Sorte” chegou mesmo a afastar-se da companheira para lidar com […]